Порошенко предложил помощь Зеленскому [ Редактировать ]
Действующий глава государства Петр Порошенко предложил своему оппоненту новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому скоординировать усилия перед лицом российской агрессии, сообщает pravda.com.ua.
О телефонном разговоре Порошенко сообщил 30 апреля.
"Как действующий глава государства только позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия", - говорится в комментарии Порошенко.
По его словам, с Зеленским договорились встретиться в ближайшее время. Соперничество на выборах осталось в прошлом. Мы не должны дать Путину ни одного шанса воспользоваться переходным периодом в Украине, нашим демократическим процессом передачи власти. Рассчитываю, такая позиция найдет поддержку и у избранного президента".
По словам Порошенко, сейчас нужно "продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины".
"Российская Федерация заслуживает существенного ужесточения санкций против нее. Этот вопрос будет главным, чему я посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия", - подчеркнул Порошенко.
Ранее сообщалось, что Зеленский обратился к украинцам после объявления результатов выборов, а также что в России назвали первую тему разговора с новоизбранным президентом.
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