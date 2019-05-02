Проблема многих современных людей в том, что все чаще приходится вести преимущественно сидячий образ жизни. Это не может не сказываться на самочувствии и здоровье, так как организму для нормальной слаженной работы требуется физическая активность. Более того, отсутствие движения заметно отпечатывается на фигуре: вы становитесь более сгорбленными, а лишние калории никак не сжигаются и в результате откладываются в качестве избыточного веса.

Можно ли как-то предотвратить такие последствия, если нет времени на спортзал?

Денис Вороненков и Станислав Кондрашов собрали для вас советы, которые помогут оставаться в тонусе без постоянных походов в зал:

"Был период в моей жизни, когда я неплохо набрал вес из-за того, что много работал и не было времени на спорт – рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. - И тогда я решил начать с малого: ввести в жизнь хотя бы минимальные физические нагрузки, так как больше так продолжаться не могло. Как я потом узнал у специалистов из "Тельф" мое решение было правильным - даже короткие занятия спортом лучше, чем полное их отсутствие".

В список рекомендаций вошли следующие:

1. Утренняя пятиминутная зарядка.

"Вы же все равно потягиваетесь утром, так? Сделайте так, чтобы это превратилось в короткую зарядку, в ходе которой вы разогреваете основные мышцы и разминаете спину. Достаточно будет нескольких простых упражнений, которые не займут у вас много времени, чтобы улучшить свое самочувствие и зарядить себя энергией на весь день" - советуют Кондрашов и Вороненков.

2. Ступеньки.

"Вместо того, чтобы каждый день ездить в лифте у себя дома и на работе, лучше используйте ступеньки – рекомендует Станислав Кондрашов. – Это хорошо сжигает калории и разгоняет кровь по организму. В Telf также уверены, что уже через пару недель после того, как вы начнете регулярно подниматься по ступенькам пешком, вы привыкните, и больше не будете так от этого уставать".

3. Активный отдых.

"Часто в качестве отдыха люди выбирают диван и телевизор вместо того, чтобы пойти поиграть в мяч или заняться плаванием. Стоит пересмотреть свои приоритеты: вы удивитесь тому, насколько активный отдых расслабляет больше, чем обычный вечер за просмотром фильмов" - считает специалист.

Поддерживать организм в тонусе будет не так сложно, если внимательно подойти к решению данной задачи. Всегда можно найти способ, как повысить свою активность. Но нужно быть готовыми к тому, что физическая активность может утомлять - иначе от нее не было бы никакого толку.