30 апреля Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Следующий важный этап - инаугурация.

Согласно закону "О выборах Президента Украины", новоизбранный глава государства вступает на пост не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов (ст. 87).

Как уточнила глава ЦИК Татьяна Слипачук, речь идет об обнародовании официальных результатов выборов в изданиях "Голос Украины" и "Урядовый курьер". После публикации результатов начинается отсчет дней до инаугурации.

Центризбирком 30 апреля должен был передать соответствующие данные этим газетам, однако когда именно издания смогут обнародовать информацию - неизвестно.

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День проведения инаугурации большинством голосов должна определить Верховная Рада (не менее 226 голосов) по представлению спикера Андрея Парубия. Это, в частности, указано в постановлении ВР "О порядке проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги новоизбранным Президентом Украины".

На сайте парламента сообщается, что следующая пленарная неделя состоится 13 - 17 мая. В связи с этим можно прогнозировать, что именно в эти дни депутаты определятся с датой инаугурации Владимира Зеленского.

Заседание, на котором присягает новоизбранный президент Украины, проводится в сессионном зале парламента на основании официально объявленных Центральной избирательной комиссией результатов.

"Новоизбранный президент Украины приобретает полномочия с момента принесения присяги Украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины. После принесения присяги Центральная избирательная комиссия вручает новоизбранному президенту Украины удостоверение президента Украины", - говорится в законе "О выборах президента".

Время торжественного заседания, список приглашенных на него лиц и другие организационные вопросы Парубий должен согласовать с новоизбранным президентом и главой Конституционного суда Украины.

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Торжественное заседание транслируется в прямом эфире Национальной телекомпанией Украины и Национальной радиокомпанией на всех общенациональных каналах.

Порядок проведения инаугурации предусматривает, что в начале исполняется гимн Украины, потом спикер Верховной Рады сообщает о присутствующих. После этого председатель ЦИК объявляет результаты выборов.

Новоизбранный президент Украины кладет руку на Конституцию и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие, провозглашает присягу украинскому народу, подписывает ее текст и передает председателю Конституционного суда.

Согласно Конституции, текст присяги звучит следующим образом:

"Я, (имя и фамилия), волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

Далее глава КС объявит о том, что новоизбранный президент вступил на пост главы государства, а руководитель ЦИК вручит Зеленскому удостоверение президента Украины.

Новому президенту вручают официальные символы власти - штандарт, знак президента, гербовую печать и булаву.

Впоследствии Зеленский с трибуны Верховной Рады должен провозгласить обращение к украинскому народу (инаугурационную речь).

Напомним, ранее в штабе Зеленского назвали дату инаугурации.