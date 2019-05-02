Сьогодні п'ята річниця трагічних подій в Одесі. В місті провели поминальні заходи. Багато хто з містян обурений тим, що винні у цій трагедії не знайдені, а розсідування досі триває.

Правоохоронці продовжують встановлювати свідків та допитувати їх. Поки що вирок винесено лише одній особі, яка визнала свою провину в скоєному злочині.

Сьогодні свої висновки представила моніторингова місія ООН з прав людини. За словами її представників, розслідування трагедії українськими правоохоронцями проводиться упереджено, а ставлення до самих подій політизоване.

Нагадаю, 2 травня 2014 року, внаслідок зіткнень у центрі міста загинуло шестеро людей. Після цього промайданівські активісти рушили на Куликове поле, де розігнали наметове містечко антимайдану. Прихильники тодішньої влади забарикадувалися у Будинку профспілок. З обох боків полетіли "коктейлі Молотова", будівля зайнялася. В результаті пожежі загинули сорок дві людини.