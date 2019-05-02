Символіку Нацполіції заборонили використовувати не правоохоронцям [ Редактировать ]
Відсьогодні за незаконне використання символіки Нацполіції штрафуватимуть. Так, за нелегальне застосування символіки поліції, поліцейської форми, спеціальних поліцейських звань, відомчих відзнак, спецжетонів та службових посвідчень або найменування Наполіції на транспортних засобах, будівлях, бланках, а також на одязі передбачено штраф від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів.
Окрім того, за повторне порушення закону протягом року штраф буде майже вп'ятеро більшим.
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