Сьогодні виповнюється 500 років з дня смерті Леонардо да Вінчі

Сьогодні виповнюється 500 років з дня смерті Леонардо да Вінчі. Світом тривають тематичні виставки та покази фільмів про життя геніального митця й дослідника.

У Тоскані, на батьківщині Леонардо - вперше показали пасмо його волосся. Воно належить приватному колекціонеру зі США. Цей експонат віддадуть на ДНК-експертизу.

Його порівняють з ДНК живих нащадків да Вінчі та рештками, знайденими на місці поховання генія епохи Відродження поблизу французького міста Амбуаз.