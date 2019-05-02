В Італії показили волосся Леонардо да Вінчі [ Редактировать ]
Сьогодні виповнюється 500 років з дня смерті Леонардо да Вінчі. Світом тривають тематичні виставки та покази фільмів про життя геніального митця й дослідника.
У Тоскані, на батьківщині Леонардо - вперше показали пасмо його волосся. Воно належить приватному колекціонеру зі США. Цей експонат віддадуть на ДНК-експертизу.
Його порівняють з ДНК живих нащадків да Вінчі та рештками, знайденими на місці поховання генія епохи Відродження поблизу французького міста Амбуаз.
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