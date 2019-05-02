І ще один скандал показовий і такий, що міг би стати прикладом для України. Депутата Британського парламенту вперше позбавили мандата на вимогу виборців. Своє місце в Палаті громад втратила Фіона Онасанья.

У січні її засудили до трьох місяців ув'язнення за брехливі свідчення у справі про перевищення швидкості. Після виключення з лав Лейбористської партії, Онасанья стала незалежним депутатом від округу Пітерборо.

Проте виборці написали петицію з вимогою відібрати у неї мандат. Норма, що дозволяє громадянам позбавити депутатства свого обранця діє в Британії з 2015 року.