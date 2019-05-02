Британського депутата позбавили мандата на вимогу виборців [ Редактировать ]
І ще один скандал показовий і такий, що міг би стати прикладом для України. Депутата Британського парламенту вперше позбавили мандата на вимогу виборців. Своє місце в Палаті громад втратила Фіона Онасанья.
У січні її засудили до трьох місяців ув'язнення за брехливі свідчення у справі про перевищення швидкості. Після виключення з лав Лейбористської партії, Онасанья стала незалежним депутатом від округу Пітерборо.
Проте виборці написали петицію з вимогою відібрати у неї мандат. Норма, що дозволяє громадянам позбавити депутатства свого обранця діє в Британії з 2015 року.
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