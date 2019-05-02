Усе як на долоні. У перший день травня одразу три американські військові літаки провели розвідку на Донбасі, в Криму та поблизУ кордонів із Росією. Якими були їхні завдання? І чи отримають цю інформацію в Києві, - військових розпитав Дмитро Анопченко.

Це Global Hawk. Один з найсучасніших безпілотників на озброєнні американської армії. Він може автономно пробути у повітрі до 30 годин, з будь-якої точки сканувати і виявляти рухомі цілі в радіусі ста кілометрів. Та ще й робити при цьому детальні і високоточні знімки території.

Global Hawk піднявся з авіабази в Італії, перетнув повітряний простір Греції, Болгарії, Румунії і, опинившись в українському небі, 5 годин моніторив ситуацію над лінією розмежування на Донбасі. А далі облетів кордон Криму. Розвідка ситуації на окупованому півострові тривала ще чотири з половиною години.

Це літак-радіорозвідник, RC-135v, Rivet Joint. На його борту - на відміну від Global Hawk, є екіпаж із 30 військових спеціалістів. Вони аналізують отримані дані в режимі реального часу.

Rivet Joint піднявся в небо з британської авіабази Мілденхолл, пролетів поблизу Калінінграда. І почавши збирати дані з північного кордону Росії, обігнув її зі Сходу і продовжив розвідку - перебуваючи в повітряному просторі Польщі.

Але і цього мало! ВПС США одночасно задіяли і третій лайнер патрульний протичовновий літак P-8a - Poseidon. Потужні радари лайнера дозволяють виявляти не тільки кораблі, але і підводні човни.

Він злетів з полігону НАТО на острові Сицилія і вилетів в акваторію Чорного моря. Де майже три години проводив розвідку біля південних кордонів у Криму.

Які дані і для чого збирають ці літаки? Військові експерти, з якими я поговорив, сказали, що рішення про значне збільшення повітряної розвідки, було прийнято в Пентагоні після інциденту в Керченській протоці. Прийшов наказ - оскільки дії Росії непередбачувані, Сполучені Штати повинні проводити моніторинг постійно, а не вибірково. Для того щоб і в Вашингтоні і у союзників США в кожен момент часу була точна інформація про пересування російської військової техніки і бойових підрозділів, а також про те, що відбувається в анексованому Криму і про дії російських найманців на Донеччині.

У прес-службі ВВС США мені підтвердили, що кожен виліт літака-розвідника узгоджений з країною, у повітряному просторі якої він має пролетіти - тобто в разі розвідки на Донеччині та в Криму з Києвом, адже американці не визнають Крим російським.

Крім того, інформацією, отриманою в результаті авіарозвідки, американські військові діляться з союзниками в тому числі і з Україною. За словами військових експертів, обмін розвідданими був і раніше, але тоді значну частину інформації Київ не отримував.

Вважалося, що отримані Генштабом детальні дані, скажімо, про розташування техніки або бойовиків на Донеччині, можуть лише спровокувати загострення конфлікту на Сході України. Тепер же закритої інформації все менше. Більш того, і сам факт авіарозвідки особливо і не приховують.

І за словами військових, це саме по собі стримуючий фактор. Адже в Москві розуміють, що кожна їхня дія задокументована, що будь-яку передислокацію як на долоні видно з неба. За офіційною статистикою тільки в 2018 біля кордонів Росії було помічено більше трьох тисяч іноземних бойових літаків, понад тисячу літаків-розвідників. І в цьому році кількість таких вильотів буде тільки збільшуватися і значно.