З літака у королеви. Король Таїланду, Рама 10, перед сходженням на престол одружився. Обраниця монарха - генерал таїландської армії та заступниця начальника його особистої охорони, а в минулому стюардеса - Сутіда. Історія сучасної попелюшки від Аліси Орлової.

Сутіда, нова обраниця тайського монарха, на колінах підносить королю квіти лотоса. Той забирає дари і поливає голову нареченої святою водою. А потім дарує їй монарші прикраси. Так у королівському палаці в Бангкоці пройшла церемонія одруження короля Таїланду, 66-річного Махи Вачиралонгкорна та його нової обраниці 40-річної Сутіди.

Відомо, що з нинішньою дружиною король познайомився у літаку. Тоді жінка працювала стюардесою в авіакомпанії "Тай Еірвейс". У 2014 монарх зробив її заступницею керівника особистої охорони, а ще через 2 роки, генералом сухопутних військ. Нині ж тайський правитель визнав свою дружину королевою-консортом. Це означає, що вона не матиме політичної влади в країні, але розділить статус чоловіка і до неї звертатимуться "Ваша велчиносте!"

Новина про шлюб короля стала радісним сюрпризом для таїландців. Багато підданих у таком виборі правителя вбачають прояв людяності та сподіваються, що новий шлюб пом'якшить ставлення монархії до простих громадян.

"Я дуже схвильована і радію, що це сталося за кілька днів коронації нашого правителя, - в країні тепер буде король і королева, як і в інших державах", - говорить Сунандха, місцева жителька.

"Уряд вважає, що наречена заслуговує на таке становище. Я вітаю їх і сподіваюся, що вони поведуть нашу країну вперед", - говорить місцевий житель.

"Я думаю, що це добре. Адже звичайні люди вважають, що від цього королівська сім'я стане краще ставитися до свого народу. Це як у Великобританії, коли один з наших принців одружився з американською актрисою, і всі зрозуміли, що він добре ставиться до звичайних людей", - говорить Террі Вінтерс, турист з Великобританії.

66-річний монарх, також відомий під титулом короля Рами X, успадкував трон після смерті батька, Рами IX, у жовтні 2016 року. Він став найстаршим за віком принцом Таїланду, який прийняв титул короля. Однак урочисті заходи вступу на трон відбудуться лише у травні цього року, з 4 по 6. З нагоди коронації жителі країни приготували королю подарунок - білого слона. Таїландці вважають його символом чистоти.