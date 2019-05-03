Масову загибель риби зафіксовано в іншому районі Львівщини Сокальському. Інцидент стався у селі Себечів. За дві доби з місцевого ставку селяни виловили понад 200 кілограмів мертвої риби. Над водоймою тримається стійкий неприємний запах, а вода в ній набула неприродного кольору.

Що могло стати причиною отруєння - з'ясовувала Христина Гашенко.

Про трагедію на ставку у селі Себечів знає чи не кожен рибалка у районі. Розповідають - водойму завжди доглядали самі. Збирали гроші, закуповували мальків та запускали в ставок. Та нині риби тут немає - уся загинула.

"Там ще валяється зверху риба, там є ті амури по 9 - 7 кілограм. Щуки по 4, по 2 кг, такої маленької - дуже багато риби", - розповідає Василь Пиптик, житель села Себечів.

Дорогу до ставу нам показують місцеві мешканці. На поверхні мертвої риби немає - вже позбирали. Рибалки кажуть - не менше 200 кілограмів. А от на березі та серед очерету її повно:

"Бачите, 8 кг, якщо не більше. Оце щука. Кілограм щуки 100 грн. Десь так. Рахуйте: 4 кілограми, або 5 тисяч гривень, дві щуки".

Більшу частину великої риби, котра загинула у воді, люди закопали. На поверхні става залишилися сотні мальків. Тепер - це здобич для місцевих чайок та лелек.

Сільський голова певен, риба загинула через викиди нечистот зі свиноферми. У ставок вони потрапили через невеличку річку, котра впадає у водойму.

"Значить, воно десь звідти було спущено. Можливо, думали, що будуть дощі, що воно все розбавиться і не буде такої концентрації, але віявилося, що дощ не пішов", - говорить Іван Василишин, голова Муровецької сільської ради.

"Оце є те місце, де вони скидали ті фекалії, бачите? Це їхня лагуна, бачите, все воно текло - тому що трава вигоріла".

Те, що риба могла загинути від нечистот - не виключають і екологи.

"Вони саме потрапили в став за нашими даними, але здогадки. Будемо мати чіткі юридичні підтвердження, що це саме вони зробили - але після того, як будемо мати повні результати проб", - зазначив Микола Маланич, начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області.

Аби отримати коментар представників свиноферми - ми приїхали на підприємство. Висока огорожа, камери спостереження і замкнені двері. На дзвінок у домофон ніхто не реагує. Із директором спілкуємося по телефону.

"Ні, у нас витоку, як такого, не було. У нас іде розслідування внутрішнє. Йдеться, на рахунок цього інциденту. І на день сьогоднішній , загалом, - це не є правда", - стверджує Дмитро, директор свиноферми.

Та все ж, почистити водойму та запустити мальків, на фермі, - кажуть, - готові. Якщо ж результати перевірки води підтвердять, що нечистоти скинули зі свиноферми - підприємству доведеться сплатити штраф до 1700 гривень. А ще - заплатити за знищену рибу. Суму наразі підраховують у Агентстві рибного господарства.