Вимоги до новообраного президента України Володимира Зеленського озвучили під час відкритих слухань в американському Конгресі США, - про це йдеться в повідомленні на Facebook сторінці посольства України в США.

Американські законотворці чекають від Зеленського продовження антикорупційних реформ, забезпечення політичної стабільності та економічного добробуту країни. Зі свого боку, вважають за потрібне підтримувати Україну на шляху реформ та у військовому протистоянні російській агресії.

Особливу увагу у Штатах планують звернути на безпекову ситуацію в Азовському морі. А також - разом з Європейськими колегами скоординувати свої позиції в енергетичній сфері, аби протидіяти маніпуляціям Кремля.