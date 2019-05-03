Під Києвом зв'язали та пограбували народного депутата [ Редактировать ]
Розбійний напад під Києвом. У Глевасі четверо зловмисників вдерлися до будинку депутата від "Народного Фронту" Павла Пинзеника.
Нардепа та його дружину зв'язали і почали допитувати, де знаходяться гроші та цінності.
За інформацією ЗМІ, з будинку винесли 40 тисяч доларів, 20 тисяч євро та коштовності. В поліції напад підтвердили, однак переконують - сума вкраденого інша.
"Сума, яка була зазначена, вона не відповідає дійсності. Яка це сума - я не можу її озвучувати, тому що власник нам не давав нам на це дозволу. Вони (грабіжники - ред.) зв'язали господарів, потім під загрозою застосування фізичної сили і насилля забрали в них грошові кошти і зникли з місця пригоди. Потрапляли вони через вікно першого поверху. Зараз поліцією вживаються всі необхідні першочергові слідчі заходи, а також розшукові для того, щоб встановити цих осіб", - повідомив Микола Жукович, речник ГУ Національної поліції у Київський області.
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