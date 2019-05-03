Лідери ветеранських організацій закликали депутатів підтримати соціальні проекти - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Сьогодні у Верховній раді традиційно напередодні Дня Перемоги лідери ветеранських організацій разом з народними депутатами провели щорічне засідання.
Зустріч відбулася в комітеті з питань соцполітики. Її мета обговорити найгостріші соціальні питання. Зібрання також вшанувало пам'ять загиблих у Другій світовій війні біля Вічного вогню у парку Слави.
"Питання, які обговорювались - соціальний захист не лише літніх людей, а й усіх пенсіонерів, рівень соцзахисту і поведінка міністра соцполітики. Кількасот ветеранів і громадських організацій підтримали мою вимоги щодо відставки міністра соцполітики - Реву. Об'єднати посади віце-міністра-соцполітики і міністра в одну. І віддати цю посаду опозиції і профспілкам", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соцполітики, занятості та пенсійного забезпечення.
"Вместе с нами, депутатами "ОПЗЖ" единогласно проголосовали за обращение к президенту - отправить это правительство в отставку за социальный геноцид последних пяти лет. За тот экономический геноцид, который мы все переживаем в стране. Но самое главное - что ветераны, накануне 9 мая собрались здесь, в Киеве. Вместе с ветеранами труда, афганцами, чернобыльцами, детьми войны - они едины. Едины в одном - сделать все, чтобы вернуть мир в Украину", - підкреслила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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