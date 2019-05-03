Винаходи українських школярів вразили вибагливе журі Малої академії наук [ Редактировать ]
Девайси для незрячих, системи розпізнавання обличь, інтерфейс для керування автомобілем - усе це винаходи українських школярів.
Сьогодні стартував фінал змагання членів Малої академії наук. Що презентують цьогоріч - розкаже Лариса Зубенко.
Нестор із Полтавщини захоплюється експериментальною фізикою. Завтра планує презентувати унікальну розробку - чотири лінзи та спеціальне освітлення допомагають робити предмети, що знаходяться на передньому плані, невидимими для ока.
"Ця розробка допоможе, наприклад, водіям-далекобійникам бачити крізь свою машину, або хірургам бачити крізь свої руки під час операції. Тобто, вона може зробити будь-який тримірний об'єкт невидимим - цей фокус можна зробити за допомогою чотирьох лінз. Цією розробкою займався університет у 2013 році імені Ротчистера", - розповідає Нестор, школяр.
Ціна такого пристрою відносно низька. Головне - правильно розташувати предмет, що має зникнути із поля зору, розповідає Нестор.
А от Надія із Тернопільщини бере участь в олімпіаді вчетверте. Цьогоріч змагається у двох дисциплінах - література та біологія. Разом із збіркою віршів до Києва привезла наукову роботу про боротьбу з ожирінням.
"З біології - робота, пов'язана із ожирінням, оскілки це надзвичайно актуально. Саме ми визначаємо найважливіші показники в людському організмі, які розвиваються при ожирінні, і віднайшли формулу аналізу крові, аби визначити які невідворотні зміни відбулися в організмі, та як їх можна попередити", - розповідає Надія, школярка.
До третього, фінального етапу Всеукраїнського конкурсу, потрапили 1200 школярів з усіх куточків України. Є молодь й з тимчасово окупованого Криму. Учасники змагатимуться у 64 дисциплінах - від класичних, як-то хімія та література, - до сучасних - нано-технології та ракетобудування.
У переможця кожної номінації є можливість виграти грант на навчання за кордоном - у США або в країнах Європи.
"Кожного року це букет винаходів. Наприклад, Михайло Фречка минулого року представив розробку - вироблення паперу з опалого листа, переміг із цим винаходом на конкурсі юних геніїв у США. Іванченко також запропонував метод очистки поверхні океану від нафтових забруднень і також став переможцем у США міжнародного конкурсу", - зазначив Станіслав Довгий, президент Малої академії наук України.
Є у школярів і винаходи, пов'язані з нагальними потребами нашої країни.
"Дуже великий спектр дитячих розробок для потреб АТО - це різні засоби очистки води і різні засоби шифрування, засоби безпеки і так далі", - розповів Станіслав Довгий, президент Малої академії наук України.
Змагання триватимуть кілька днів, завтра кожен учень має сам захистити свою роботи перед членами журі, які оголосять переможців цього понеділка.
по теме
Українські школярі представили свої винаходи на конкурсі Малої академії наук
У переможця кожної номінації є можливість виграти грант на навчання за кордоном - у США або в країнах Європи
Небажане сусідство: чому зведення багатоповерхівки у Києві несе загрозу школярам?
Кран працює над дахом школи, а будівельні роботи та важка техніка вже призвели до часткової руйнації найближчих будівель
Вихованці спортивних гуртків влаштували показові змагання у Кропивницькому
Кіровоградському обласному товариству сприяння обороні України уже пішов дев'ятий десяток - його гуртки відвідують півтисячі підлітків
Остання надія: чому немовлят з патологіями рятують в антисанітарних умовах?
Битва за дитячі життя. Чому працівники провідних медичних центрів працюють у нелюдських умовах, а держава лишається байдужою до їхніх проблеми?
Інтерактивні експонати: у Національному музеї "Чорнобиль" відкрили унікальну виставку
Інтерактивні інсталяції, лазерні проекції, 3d-мапінг - це лише частина прийомів, завдяки яким "оживають" експонати: розсекречені документи, карти, схеми з грифом "Таємно", дозиметричні прилади, техніка та фото героїв, які ціною власного життя захистили людство від наслідків страшної катастрофи