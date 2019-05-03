Кожен учень має сам захистити свою роботу перед вибагливим журі

Девайси для незрячих, системи розпізнавання обличь, інтерфейс для керування автомобілем - усе це винаходи українських школярів.

Сьогодні стартував фінал змагання членів Малої академії наук. Що презентують цьогоріч - розкаже Лариса Зубенко.

Нестор із Полтавщини захоплюється експериментальною фізикою. Завтра планує презентувати унікальну розробку - чотири лінзи та спеціальне освітлення допомагають робити предмети, що знаходяться на передньому плані, невидимими для ока.

"Ця розробка допоможе, наприклад, водіям-далекобійникам бачити крізь свою машину, або хірургам бачити крізь свої руки під час операції. Тобто, вона може зробити будь-який тримірний об'єкт невидимим - цей фокус можна зробити за допомогою чотирьох лінз. Цією розробкою займався університет у 2013 році імені Ротчистера", - розповідає Нестор, школяр.

Ціна такого пристрою відносно низька. Головне - правильно розташувати предмет, що має зникнути із поля зору, розповідає Нестор.

А от Надія із Тернопільщини бере участь в олімпіаді вчетверте. Цьогоріч змагається у двох дисциплінах - література та біологія. Разом із збіркою віршів до Києва привезла наукову роботу про боротьбу з ожирінням.

"З біології - робота, пов'язана із ожирінням, оскілки це надзвичайно актуально. Саме ми визначаємо найважливіші показники в людському організмі, які розвиваються при ожирінні, і віднайшли формулу аналізу крові, аби визначити які невідворотні зміни відбулися в організмі, та як їх можна попередити", - розповідає Надія, школярка.

До третього, фінального етапу Всеукраїнського конкурсу, потрапили 1200 школярів з усіх куточків України. Є молодь й з тимчасово окупованого Криму. Учасники змагатимуться у 64 дисциплінах - від класичних, як-то хімія та література, - до сучасних - нано-технології та ракетобудування.

У переможця кожної номінації є можливість виграти грант на навчання за кордоном - у США або в країнах Європи.

"Кожного року це букет винаходів. Наприклад, Михайло Фречка минулого року представив розробку - вироблення паперу з опалого листа, переміг із цим винаходом на конкурсі юних геніїв у США. Іванченко також запропонував метод очистки поверхні океану від нафтових забруднень і також став переможцем у США міжнародного конкурсу", - зазначив Станіслав Довгий, президент Малої академії наук України.

Є у школярів і винаходи, пов'язані з нагальними потребами нашої країни.

"Дуже великий спектр дитячих розробок для потреб АТО - це різні засоби очистки води і різні засоби шифрування, засоби безпеки і так далі", - розповів Станіслав Довгий, президент Малої академії наук України.

Змагання триватимуть кілька днів, завтра кожен учень має сам захистити свою роботи перед членами журі, які оголосять переможців цього понеділка.