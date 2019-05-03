Кто будет представлять Украину в Трибунале: решение Порошенко [ Редактировать ]
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о делегации Украины для участия в слушаниях по делу против России Международного трибунала по украинским морякам, которые были взяты в плен российскими силовиками в Керченском проливе.
Об этом гласит соответствующий указ главы государства от 3 мая.
В документе указаны имена делегатов, которые будут принимать участие в слушаниях. Делегацию возглавит заместитель главы Министерства иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
Также в состав делегации вошли помощник командующего Военно-морских сил Вооруженных сил по правовой работе Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента - начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД Оксана Золотарева и начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.
В указе прописано разрешение делегации привлекать представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.
Напомним, ранее РФ отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по украинским морякам.
Также 23 апреля МИД Украины заявили, что Россия изменила "тон разговора" об украинских моряках. А в ООН ранее заявили, что Россия должна обеспечить украинским морякам защиту.
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