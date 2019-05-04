Красная горка: что обязательно нужно сделать [ Редактировать ]
Красная горка 2019 отмечается в следующее воскресенье после Пасхи 2019. Этот праздник еще именуют Антипасха 2019. Еще одно название – Фомино воскресенье.
Название "Красная горка" связано с тем, что в этот день в деревнях было принято забираться на освободившиеся от снега пригорки, которые назывались красными (то есть красивыми).
А Фоминым называют потому, что апостол Фома сначала не поверил в воскрешение Христа. И только увидев (и даже потрогав раны) Спасителя – Фома поверил. Случилось это как раз в следующее воскресенье после Пасхи.
После Чистого четверга и до самой Красной горки в храмах не служат панихид и не поют литий по усопшим. Так как в это время все православные радуются Воскресению Христа и тому, что Тот победил саму смерть.
Что можно делать на Красную горку
На Красную горку 2019 дозволяется венчание в храме – впервые с начала Великого поста 2019, так как в пост, на саму Пасху и в последующую за ней Светлую неделю священники не венчают.
Более того, свадьба на Красную горку 2019 считается заранее благословенной свыше: мол, обвенчавшаяся на Красную горку пара проживет всю жизнь в любви и согласии. Есть даже поговорка: Кто на Красную горку женится, вовек не разведется.
На Красную горку не стоит заниматься домашней работой, лучше день посвятить делам духовным.
Не рекомендуется наводить порядок на могилах – это делают заранее. При этом кладбища не рекомендуется посещать беременным женщинам и детям до 1 года – им советуют посетить храм.
Нельзя пить "за Царствие Небесное" спиртные напитки.
Читайте, приметы и суеверия в Красную горку.
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