На Волині висадили 3 мільйони тюльпанів різної форми та кольору на полі площею майже 3 гектари. Побачити запашну красу з'їжджаються тисячі туристів.

На фестивалі "Волинська Голландія" побували і наші кореспонденти.

"Це у нас тут зростає сорт "Дабл Флак". Далі ми можемо спостерігати ось червоний бахрамчатий тюльпан".

З екзотичними назвами, чудернацькими формами та різноманітними кольорами. За 40 кілометрів від Луцька квітне тюльпанове поле. Є і рідкісні сорти.

"Екзотик емпайєр" - цей сорт є лілієвидним і має дуже красивий аромат - наче парфуми".

Цьогоріч на полі понад три сотні сортів тюльпанів. Таку квіткову моду запозичили у Нідерландах. Звідти ж привозять і нові сорти.

"Цьогоріч посадили 58 нових сортів. Вони були завезені до нас із Нідерландів. Звісно вони всі красиві ексклюзивні, але ось саме вісім із цих 50 ексклюзивні тим. Це йдуть всі сорти піоновидні, бахромчаті та попугайчасті", - розповідає Тетяна Пашковська, директор з виробництва господарства.

Яскраве тюльпанове поле вже стало справжньою туристичною принадою Волині.

"Вся Україна, думаю, їде. Були і з Києва, з Харківщини, і Запорізької області були, і місцеві всі області приїжджали до нас. Приблизно 10 тисяч людей було", - зазначив Олександр Подзізей, власник тюльпанового поля.

На квітковому полі можна і фотосесію влаштувати. Тут і ліжко посеред суцвіття, і фотоінсталяція "Поринь у тюльпани з головою" з жіночими ногами, і навіть ванна.

"Я такого масштабного великого поля квітів ще ні разу в своєму житті не бачила. І мені дуже приємно, що у нас на Волині є таке гарне квіткове поле", - вражена Мар'яна Радзивилюк, туристка.

Світлана разом з доньками уже зробили десятки фото. Такого різноманіття кольорів, каже, ще не зустрічала.

"Ми обійшли все, побачили кожен сорт тюльпанів, пофотографувалися, залишилися задоволені. Таку кількість я не бачила, це вперше". - захоплюється Світлана Безух, жителька Луцька.

Тюльпановий фестиваль назвали "Волинською Голландією". Барвисте свято влаштовують місцеві фермери, які професійно займаються вирощуванням тюльпанів. Уже вдруге. Цьогоріч відвідувачів приймали п'ять днів. Уже сьогодні квіти почнуть зрізати. А їхні цибулини викопають, щоб висадити наступного року.