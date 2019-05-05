Дівчинка з Дніпра перемогла у співочому конкурсі Сан-Ремо [ Редактировать ]
Чотирнадцятирічна співачка з Дніпра Марія Ковальова, перемогла у престижному юнацькому співочому конкурсі в італійському Сан-Ремо. Для цього їй довелося здолати суперників аж із п'яти континетів. Сьогодні переможницю зустрічали в аеропорту Бориспіль.
Марію Ковальову, чотирнадцятирічну співачку з Дніпра, зустрічають в аеропорту з квітами. В престижному конкурсі, де брали участь юні співаки з Північної та Південної Америки, Австралії, Африки, Европи та Азії - вона виборола перше місце.
"Представлены были 22 страны, и все дети были очень талантливые очень сильные. Но я безумно рада что представила нашу страну и что у меня это получилось. Сан-Ремо это второй. Первый проект - это был "Яскраві діти" Украины, который я выиграла один из трех призов, и мое награждение - это была поездка в Сан-Ремо", - говорить Марія Корольова, переможниця конкурсу Sanremojunior.
Саме завдяки перемозі у дитячому співочому конкурсі "Яскраві діти України" - Марія і потрапила до Сан-Ремо. Фестиваль два роки тому започаткувала інша учасниця фестивалю, юна співачка - Дар'я Москаленко. Вона ж і ведуча цього національного відбору вокальних талантів.
"И вот мы придумали такой конкурс, чтобы дети могли хорошо себя открыть. Мы ездим по всей Украине, мы объездили почти все города. И очень много сделали для детей с разных уголков. У нас было очень много отборов и там было по 300 участников в каждый раз. Очень много, очень - это нельзя сочетать", - говорить Дар'я Москаленко, ведуча конкурсу "Яскраві діти України".
Поки спілкуємося з Марією - дівчинку постійно поздоровляють телефоном. Поряд її мати Наталя. Вона розповідає, хоча Марія з чотирьох років співає та бере участь у різних конкурсах - це був найвизначніший. Та найнервовіший.
"Так как на протяжении 10 лет ребенок занимается творчеством и мы уже некоторые моменты переживали. Но когда ты приезжаешь в другую страну и видишь большое количество талантливых детей. Поэтому когда был момент награждение - это самое пиковое и самое волнующее событие", - говорить Наталя Корольова, мати переможниці.
Марія планує стати відомою співачкою. Для цього вона професійно займається вокалом.
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