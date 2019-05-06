Четверо людей загинули через ДТП на Вінниччині. Два легковики зіткнулися на трасі у селі Жежелів. Машина, яка рухалась у бік Вінниці, виїхала на зустрічну смугу й влетіла в іншу автівку.

Пасажири обох автівок загинули на місці, водії у лікарні в тяжкому стані. Поліція відкрила кримінальне провадження.