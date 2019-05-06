Смертельна ДТП на Вінничині: загинули четверо людей [ Редактировать ]
Четверо людей загинули через ДТП на Вінниччині. Два легковики зіткнулися на трасі у селі Жежелів. Машина, яка рухалась у бік Вінниці, виїхала на зустрічну смугу й влетіла в іншу автівку.
Пасажири обох автівок загинули на місці, водії у лікарні в тяжкому стані. Поліція відкрила кримінальне провадження.
по теме
Небезпечна знахідка: на Донеччині від вибуху снаряду загинув чоловік
На Донеччині через вибух загинув чоловік. Житель селища Велика НовосІлка знайшов снаряд біля річки, приніс додому і вирішив розібрати
В Індії зростає кількість жертв від циклону "Фані"
До 33-х зросло число жертв циклону "Фані" в Індії. Ще 3 сотні людей постраждали. Рятувальники кажуть: загиблих могло бути й більше, якби не масова евакуація
Под Винницей произошло страшное ДТП, есть погибшие
Водитель Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем
Известная спортсменка за рулем автомобиля сбила пенсионера
Чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева сбила пешехода
Под Запорожьем произошло жуткое ДТП, есть пострадавшие
В понедельник, 29 апреля, на автодороге в Ореховском районе водитель не справился с управлением