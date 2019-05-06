На Донеччині через вибух загинув чоловік. Житель селища Велика НовосІлка знайшов снаряд біля річки, приніс додому і вирішив розібрати.

Саме тоді боєприпас і рвонув, - повідомляють у поліції. Господар помер у лікарні від численних травм. Правоохоронці закликають жителів прифронтових територій не чіпати підозрілих предметів, а повідомляти про них до поліції або ДСНС.