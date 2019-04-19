Собака динго проникла в помещение, где отдыхала семья, и попыталась украсть годовалого ребенка на побережье острова Фрейзер на востоке Австралии, сообщила телерадиокорпорация ABC.

Нападение произошло ночью 19 апреля, когда ребенок спал в трейлере, а его родители гуляли неподалеку. В это время одна из собак проникла в автофургон и, схватив годовалого мальчика, попыталась скрыться. Отец ребенка услышал крик и пришел на помощь ребенку, отбив его у собаки и отогнав стаю, что ожидала неподалеку от трейлера. Вертолет спасательной службы прибыл к месту кемпинга через полчаса после происшествия.

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По словам фельдшера спасательной службы Бена Дю Туа, мальчик был доставлен в детскую больницу города Харви Бей в стабильном состоянии с рваными ранами затылка и шеи. В частности, врачи диагностировали трещины в черепе ребенка, и позже он был переведен в детский госпиталь Брисбена.

Департамент окружающей среды штата Квинсленд направил на остров Фрейзер рейнджеров для отлова динго, напавших на людей.

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