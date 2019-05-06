Кілька сотень ковалів із двадцяти країн світу з'їхалися цими вихідними до Івано-Франківська. Тут стартував 17 міжнародний фестиваль ковальського мистецтва. Цьогорічним гаслом заходу стала морська тематика, а саме якорі. Чим дивували майстри та як приборкували метал - бачили мої колеги.

Стукіт молотів та запах розпеченого металу - середмістя Івано-Франківська щороку на кілька днів перетворюється на справжню світову кузню. Дам'яно з Румунії постійний гість фестивалю.

"Дуже багато цікавих майстрів. Я щасливий, що маю змогу подорожувати Україною. Для мене це не лише робота, це енергія в різних її проявах", - говорить Дам'яно, коваль з Румунії.

Відчула її вже й команда ковалів з Дніпра. Хлопці на фестивалі вперше. Майструють «живий» якір.

"Це не просто шматок метала, ми його оживляємо в прямому сенсі. Зверху буде такий журавель, який буде тримати руки такі підтримки - це буде символ єдинства та цілісності нашої країни", - говорить Талісман, коваль з Дніпра.

А ось гості з Польщі вирішили відтворити польську котвицю - так називалась емблема Польщі, коли країну окупували нацисти під час Другої світової. Символ поєднує дві літери - латинську «пі» та «дабл-ю», що означало «Польща бореться». Знак зовні нагадує якір.

"Робота ще не завершена. Тут ще дещо треба врівноважити. У реальності адміральський якір під час опускання на дно мав нагадувати - ніби подвійний якір. Це і є польська котвиця", - говорить Владислав Радчек, коваль із Польщі.

Тему нинішнього свята, якір, пов'язали з проблемою зникнення річок.

"У нас є інсталяція "Зниклі ріки", ріки зникають і ось цей човен забутий і ці якоря, які нікому не потрібні, тому що нема де плавати", - говорить Сергій Полуботько, засновник міжнародного фестивалю "Свято ковалів".

На фестивалі можна було спробувати, разом з майстрами, приборкати метал.

"Я робила таке сердечко. Мені найбільше сподобалось бити молоточком", - говорить Христина, відвідувачка фестивалю.

"Нам дуже подобається, ми кожного року сюди приходимо. Діти в захваті від цього", - говорить Світлана, відвідувачка фестивалю.

За традицією, свої роботи ковалі подарують місту. За сімнадцять років їх у Івано-Франківську назбиралось - чимало. Вони прикрашають вулиці та площі. І вже стали цікавинкою для туристів.