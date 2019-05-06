В Днепре столкнулись два авто, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В понедельник, 6 мая, в Днепре на пересечении улиц Шмидта и Владимира Антоновича столкнулись "Москвич" и автомобиль Renault. По словам очевидцев, "Москвич" сделал кувырок в воздухе, сообщает "Информатор".
Предварительно известно, что в аварии пострадал мужчина , находившийся за рулем "Москвича". С места аварии его забрала "скорая". Известно, что водитель находился в сознании.
По словам правоохранителей, когда они приехали, автомобиль "Москвич" уже стоял на колесах. Как именно произошла авария, предстоит выяснить.
На месте произошел конфликт между девушкой, находившейся за рулем Renault, и родственниками водителя "Москвича". Водитель Renault утверждала, что ехала на зеленый. Патрульные вызвали на место следователя по ДТП. В деталях случившегося разберутся правоохранители.
Ранее сообщалось, что авто с 8-летним ребенком слетел в кювет, а также в Сумах водитель маршрутки насмерть сбил ребенка.
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