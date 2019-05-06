Після великодніх терактів влада Шрі-Ланки вислала з країни понад 600 іноземців. Майже дві сотні з них - ісламські проповідники та релігійні діячі. У МЗС Шрі-Ланки наголосили, що ці священнослужителі в'їхали в країну легально, але термін дії їхніх віз сплив.

Крім того, після серії вибухів на острові запровадили обмеження щодо перебування в країні певних категорій релігійних діячів. У відомстві запевняють не мають нічого проти релігійних проповідників, однак надалі будуть до них більш пильними.