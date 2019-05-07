Новые модели iPhone стану доступными в цене [ Редактировать ]
Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что в этом году Apple откажется от использования антенн, созданных на базе технологии LCP (жидкокристаллический полимер). Такой материал был использован для антенн iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, сообщает hyser.com.ua.
Теперь же смартфоны и планшеты, которые появятся уже на прилавках осенью 2019 года получит новые антенны, которые в теории позволят снизить цены на устройства, так как их производство будет немного дешевле и проще.
При этом Куо ожидает, что LCP будет основным материалом для антенн 5G в iPhone 2020 года, поскольку он считает, что производственные проблемы, ограничивающие радиочастотные характеристики LCP, к тому моменту будут решены. Скорее всего, iPhone в этом году не получат поддержку сети нового поколения.
Инсайдер также отметил, что новые планшеты iPad тоже обзаведутся новыми антеннами, которые позволят улучшить связь.
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