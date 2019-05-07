Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что в этом году Apple откажется от использования антенн, созданных на базе технологии LCP (жидкокристаллический полимер). Такой материал был использован для антенн iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, сообщает hyser.com.ua.

Теперь же смартфоны и планшеты, которые появятся уже на прилавках осенью 2019 года получит новые антенны, которые в теории позволят снизить цены на устройства, так как их производство будет немного дешевле и проще.

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При этом Куо ожидает, что LCP будет основным материалом для антенн 5G в iPhone 2020 года, поскольку он считает, что производственные проблемы, ограничивающие радиочастотные характеристики LCP, к тому моменту будут решены. Скорее всего, iPhone в этом году не получат поддержку сети нового поколения.

Инсайдер также отметил, что новые планшеты iPad тоже обзаведутся новыми антеннами, которые позволят улучшить связь.

Ранее сообщалось, что Apple watch "выжили" спустя полгода на дне моря, а также компания Apple очутилась в центре скандала.