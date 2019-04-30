Apple Watch "выжили" спустя полгода на дне моря [ Редактировать ]
Роберт Бейнтер уронил свой смарт-часы Apple Watch в море, занимаясь серфингом в Хантингтон-Бич (штат Калифорния) в конце прошлого года, и недавно получил его обратно в рабочем состоянии, сообщает changeua.com.
"Эта вещь была моим талисманом. Я довольно часто использовал его, чтобы узнавать о приливах и следить за тем, с какой скоростью я скольжу по волнам", - сообщил Бейнтер.
Бейнтер уронил часы в море и тут же включил поиск устройства в службе "Найти iPhone". На экране Apple Watch появилось сообщение о том, что часы утеряны, а также высветился номер телефона владельца. Но только через шесть месяцев, когда владелец уже потерял всякую надежду, Бейнтеру позвонили с незнакомого номера. Незнакомец сообщил, что нашел рабочий Apple Watch Бейнтера в трех милях к северу от места, где часы была потеряны.
"Самое удивительное, что часы все еще работает, хотя морская соль сделала экран немного мутным. Все работало нормально, они не отстали ни на секунду, вся информация сохранилась, все программы были на месте", - комментирует счастливый владелец.
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