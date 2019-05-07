Британский снукерист Джадд Трамп впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона мира. Об этом сообщает Eurosport.

Турнир получился идеальным испытанием для 29-летнего англичанина. В первом раунде он обыграл близнеца по стилю Тепчайю Унну, во втором - снес Дина, от которого тоже давно ждали титула, затем разобрался с Магуайером, а в полуфинале сломил упрямого андердога Гэри Уилсона.

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Трамп ровно играл на ЧМ и прошел дальше других фаворитов - О’Салливана и Робертсона, но решающий матч показал, насколько грамотно Джадд распределил силы: именно против Хиггинса он вышел на пик формы.

Британец обыграл более именитого шотландского визави со счетом 18:9, взяв более чем достойный реванш за поражение на ЧМ-2011. Кроме того, победа на мировом первенстве позволила Трампу совершить грандиозный рывок в рейтинге, переместившись с седьмого места на второе.

Лидирует по-прежнему пятикратный чемпион мира Ронни О’Салливан, который в первом круге сенсационно уступил любителю Джеймсу Кэхиллу.

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