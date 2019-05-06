Дональд Трамп заявив про підвищення тарифів на китайські товари до 25%. Щоб посилити тиск на КНР для укладання нової торговельної угоди, переговори щодо якої забуксували.

Нагадаю, економічні відносини між Вашингтоном та Пекіном погіршилися торік, коли США запровадили низку нових мит, зокрема, на чималий перелік китайської продукції. За останніми даними, загальна вартість імпорту з КНР, проти якої адміністрація Трампа запровадила мито - 250 мільярдів доларів на рік.