Зеленский назвал приоритеты в политике [ Редактировать ]
Во вторник, 7 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский назвал приоритеты своей будущей политики. Об этом он рассказал на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", - говорится в сообщении.
Зеленский также сообщил о готовности вернуть статью о незаконном обогащении в украинское законодательное поле.
Ранее в Верховной Раде зарегистрировали два проекта об инаугурации Зеленского. Также новоизбранный президент выступил с заявлением о роспуске парламента.
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