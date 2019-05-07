Во вторник, 7 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский назвал приоритеты своей будущей политики. Об этом он рассказал на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", - говорится в сообщении.

Зеленский также сообщил о готовности вернуть статью о незаконном обогащении в украинское законодательное поле.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали два проекта об инаугурации Зеленского. Также новоизбранный президент выступил с заявлением о роспуске парламента.