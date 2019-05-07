В понедельник, 6 мая в Сумской области со следами насильственной смерти были найдены тела 64-летнего жителя села Андрияшевка и его 69-летней сестры в огороде их дома, передает "Корреспондент".

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При осмотре полицейские обнаружили на телах обоих умерших множественные телесные повреждения. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство двух лиц" УК Украины.

Правоохранители проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению двойного убийства.

Ранее сообщалось, что родители не довезли младенца с кладбища домой, а также что во Львове пенсионер жестоко расправился со знакомым.