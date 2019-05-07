В огороде нашли трупы брата и сестры [ Редактировать ]
В понедельник, 6 мая в Сумской области со следами насильственной смерти были найдены тела 64-летнего жителя села Андрияшевка и его 69-летней сестры в огороде их дома, передает "Корреспондент".
При осмотре полицейские обнаружили на телах обоих умерших множественные телесные повреждения. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство двух лиц" УК Украины.
Правоохранители проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению двойного убийства.
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