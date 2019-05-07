Смертельное селфи: под Запорожьем трагически погиб подросток [ Редактировать ]
В Запорожской области при попытке сделать селфи, трагически погиб 15-летний парень, передает "Униан".
Инцидент произошел в воскресенье, 5 мая в городе Васильевка. Следствие установило, что группа подростков хотела сделать оригинальное селфи на металлическом железнодорожном мосту.
Двое парней по технической лестнице вскарабкались наверх и попытались по балке перейти на другую сторону сооружения под несущим тросом контактной сети. Одному из подростков это удалось, другой получил поражение электрическим током и упал на землю с семиметровой высоты. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка. По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что родители не довезли младенца с кладбища домой, а также что под Запорожьем возле больницы нашли труп мужчины.
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