Когда заработает Антикоррупционный суд: названа точная дата [ Редактировать ]
Во вторник, 7 мая, стало известно, что Высший антикоррупционный суд начнет свою работу 5 сентября 2019 года. Соответствующее решение принято на собрании судей ВАКС, заявил председательствующий судья Виктор Маслов, передает "РБК-Украина".
"Собрание Высшего антикоррупционного суда решили определить днем начала работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября 2019", - сообщил Маслов.
Так, проект решения набрал большинство голосов от присутствующих.
"Решение об утверждении проекта принято", - добавил он.
Ранее мы писали о том, что был выбран состав Совета международных экспертов. Позже Совет международных экспертов ветировал первых кандидатов в Антикоррупционный суд.
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