В Антикоррупционный суд назначили следственных судей [ Редактировать ]
Во вторник, 7 мая, собрание судей Высшего антикоррупционного суда утвердило шесть следственных судей.
Об этом сообщает "Укринформ".
Следственными судьями стали:
- Андрей Бицюк
- Владимир Вороньков
- Вера Михайленко
- Наталия Мовчан
- Оксана Олийнык
- Ольга Саландяк.
Срок полномочий следственных судей - один год со дня начала Высшего антикоррупционного суда с правом переизбрания на один год.
Ранее мы писали о том, что был выбран состав Совета международных экспертов. Позже Совет международных экспертов ветировал первых кандидатов в Антикоррупционный суд.
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