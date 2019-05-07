Во вторник, 7 мая, собрание судей Высшего антикоррупционного суда утвердило шесть следственных судей.

Об этом сообщает "Укринформ".

Следственными судьями стали:

Андрей Бицюк

Владимир Вороньков

Вера Михайленко

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Наталия Мовчан

Оксана Олийнык

Ольга Саландяк.

Срок полномочий следственных судей - один год со дня начала Высшего антикоррупционного суда с правом переизбрания на один год.

Ранее мы писали о том, что был выбран состав Совета международных экспертов. Позже Совет международных экспертов ветировал первых кандидатов в Антикоррупционный суд.