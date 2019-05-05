Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить в возможном роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах, так как он еще не вступил в свои полномочия, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Рано об этом (о роспуске парламента - ред.) говорить - еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - заявил Зеленский после встречи с лидерами фракций Верховной Рады.

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Также стало известно, что на этой встрече не было глав фракций парламентского большинства "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова и "Народного фронта" Максима Бурбака. В связи с этим Зеленский сказал, что возможно у них были на то какие-то причины, но при этом отметил, что это не вопрос отношения лично к нему, а вопрос уважения к народу Украины, который выбрал нового президента.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский с Парубием обсудил инаугурацию. А также советник Зеленского обсудил с министром энергетики США усиление энергонезависимости Украины.