Под Одессой подстрелили народного депутата [ Редактировать ]
Во вторник вечером, 7 мая, в Одесской области, в гостинице села Санжейка, подстрелили народного депутата Александра Урбанского. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на председателя Одесского облсовета и брата политика Анатолия.
Брат потерпевшего утверждает, что нападение не связано с парламентской деятельностью Урбанского.
"Стреляли в моего брата. Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение", - рассказал Анатолий Урбанский.
По словам председателя Одесского облсовета, Урбанскому выстрелили в ногу из травматического оружия.
По данным издания, конфликт произошел в гостинице "Хуторок у Зины", которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской РГА Владимиру Зинченко.
В настоящее время полиция проводит разбирательство и ищет орудие преступления.
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