Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про збільшення зарплат військовим, які служать на першій лінії зіткнення на Донбасі. Армійці тепер отримуватимуть на 5 тисяч гривень більше. А бійці, які перебувають в інших районах ООС - матимуть на одну тисячу більше. Тобто, зарплата контрактника на першій ліній становитиме 27 тисяч гривень, в інших районах - майже 17 тисяч.

Збільшено розмір виплат і командирам взводів та батальйонів. Зазначене підвищення відбувається за планом в межах "Бюджету-2019" на утримання Збройних сил України.