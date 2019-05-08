Військовим на Донбасі підвищили надбавки - Степан Полторак [ Редактировать ]
Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про збільшення зарплат військовим, які служать на першій лінії зіткнення на Донбасі. Армійці тепер отримуватимуть на 5 тисяч гривень більше. А бійці, які перебувають в інших районах ООС - матимуть на одну тисячу більше. Тобто, зарплата контрактника на першій ліній становитиме 27 тисяч гривень, в інших районах - майже 17 тисяч.
Збільшено розмір виплат і командирам взводів та батальйонів. Зазначене підвищення відбувається за планом в межах "Бюджету-2019" на утримання Збройних сил України.
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