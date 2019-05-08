70 мільярдів гривень. Саме стільки, за підрахунками експертів, заборгували українці за комунальні послуги, і ця сума буде лише зростати. Адже з травня в Україні розпочався другий етап монетизації субсидій і без пільг можуть залишитися тисячі сімей.

Вирішити цю проблему, на думку експертів, можливо, лише зменшивши ціни на газ та демонополізувавши ринок житлово-комунальних послуг.

"Основними постраждалими, скажімо так, більш жорстких умов стали родини заробітчан. Тому що чорним по білому було написано в цих правилах, якщо в родині є хоча б одна непрацююча людина, яка не сплачує ЄСВ - то ця родина, в цілому, позбавляється права на отримання субсидій", - зазначив Андрій Павловський, експерт з соціальних питань.