Чому в Україні ростуть борги за комуналку? [ Редактировать ]
70 мільярдів гривень. Саме стільки, за підрахунками експертів, заборгували українці за комунальні послуги, і ця сума буде лише зростати. Адже з травня в Україні розпочався другий етап монетизації субсидій і без пільг можуть залишитися тисячі сімей.
Вирішити цю проблему, на думку експертів, можливо, лише зменшивши ціни на газ та демонополізувавши ринок житлово-комунальних послуг.
"Основними постраждалими, скажімо так, більш жорстких умов стали родини заробітчан. Тому що чорним по білому було написано в цих правилах, якщо в родині є хоча б одна непрацююча людина, яка не сплачує ЄСВ - то ця родина, в цілому, позбавляється права на отримання субсидій", - зазначив Андрій Павловський, експерт з соціальних питань.
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