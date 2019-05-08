В среду, 8 мая, около 9:35, в Днепре на улице Сечевых Стрельцов (бывшая - Артема) столкнулись Chery и Opel. В результате аварии пострадала девушка, передает "Информатор".

Как рассказал водитель Opel, он двигался по Сечевых Стрельцов и возле поворота на улицу Подолинского собирался перестроится с правого ряда в левый. По его словам, он не увидел, как сзади ехал Chery из-за "слепой зоны". В итоге автомобили столкнулись.

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Предположительно, из-за испуга водитель Chery нажала на газ и автомобиль начало заносить. Chery врезался в бордюр, его откинуло в дерево и он перевернулся на бок. После этого водитель Opel и очевидцы аварии подбежали к машине и поставили ее на место, поскольку водитель не могла самостоятельно выбраться.

Девушку, которая была за рулем Chery, забрала скорая помощь с черепно-мозговой травмой и ссадинами. Ее автомобиль также сильно пострадал. В то же время на Opel от аварии осталось только небольшая вмятина.

Ранее сообщалось, что в Днепре "лоб в лоб" столкнулись два Porsche, а также на Волыни в смертельное ДТП попал школьный автобус.