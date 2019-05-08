В Черкассах маршрутка столкнулась с авто, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Черкассах на перекрестке ул. Благовестная-Пастеровская произошло ДТП между маршруткой, которая двигалась по ул. Благовестная в направлении ул. Смелянская и авто CITROЁN Berlingo, который двигался по ул. Пастеровская в направлении ул. Шевченко, передает golos.ua.
В результате аварии были госпитализированы четыре человека: водитель автобуса (предварительный диагноз ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки), водитель Citroën (предварительный диагноз ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом правой лопатки), а также два пассажира автобуса с ушибами и сотрясением головного мозга.
Фото: provce.ck.ua
На место происшествия вызваны следователя по ДТП и обеспечена охрана места происшествия.
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