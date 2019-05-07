Накануне под Киевом между городом Яготин и селом Сотниковка произошло ДТП со смертельным исходом. Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл Jawa. В результате столкновения водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте. Погибшими оказались отец и сын, которым было 57 и 32 года, передает "Информатор".

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На место происшествия прибыли сотрудники и руководство Яготинского отделения полиции, а также эксперты-криминалисты, следователи и медики. Быстро стало известно, что находившийся за рулем Chevrolet 32-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На момент аварии содержание алкоголя в его крови составляло 2,0 промилле.

В данный момент тела погибших изучают судмедэксперты для установления причины смерти. Мужчину-водителя Niva, который оказался депутатом городского совета, задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Автомобиль и мотоцикл, в свою очередь, помещены на площадку временного задержания в качестве вещественных доказательств. В случае, если вину мужчины докажут, ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением прав управлять автомобилем на три года - в соответствии с частью 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УК Украины.

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