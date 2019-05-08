Ветеранов Великой Отечественной войны остается все меньше, однако уровень их жизни постоянно ухудшается из-за преступной политики власти. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин в канун 74-й годовщины победы над нацизмом.

"В последние годы власть не только переписывала историю, но и значительно ухудшила уровень жизни тех, кто отстоял право на жизнь для всех нас в Великой Отечественной войне. За пять лет пенсии ветеранов увеличились на 57,7% - с 949 до 1 497 гривен, но за этот же период цены выросли почти в 2,6 раза", - заявил Сергей Левочкин.

По словам народного депутата, минимальная пенсия для ветеранов войны составляет 93 доллара, в то время как на конец 2013 года она была 196 долларов.

"При этом в последние пять лет власть пошла на беспрецедентное урезание льгот ветеранам. Конституционный суд восстановил их права, но в бюджете 2019 года финансирование льгот все равно не предусмотрели", - сказал политик.

"Выборы показали, что курс старой власти общество отвергло. Это касается и пересмотра истории, и отношения государства к героям Великой Отечественной. Мы требуем от власти увеличить размер разовой выплаты ко Дню Победы 9 мая в пять раз. Мы требуем увеличить минимальную пенсию для участников Великой Отечественной не менее чем в два раза. И мы требуем выполнить решение КС о возврате льгот ветеранам и обеспечить их финансирование", - подытожил Сергей Левочкин.