Девушка дважды за месяц выиграла 4 миллиона [ Редактировать ]
Жительница американского штата Мичиган выиграла четыре миллиона долларов в лотерею, передает "УНН".
Известно, что американка ежедневно покупает лотерейные скретч-билеты в одном и том же месте. Данная победа - вторая на счету у американки: всего месяц назад она выиграла 2 тыс. долл. в той же лотерее. Как победительница распорядится выигрышем, не сообщается.
Ранее сообщалось, что мужчина по ошибке купил лотерейный билет и сорвал джекпот.
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