На слушаниях Международного трибунала ООН по делу украинских моряков Украина потребует обязать Россию немедленно освободить военно-морские суда и экипажи. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Относительно устных слушаний международного трибунала: 10 мая по Европейскому времени с 10:00 до 13:00 в городе Гамбург состоятся открытые устные слушания по делу о иммунитете трех военных кораблей и 24 членов их экипажей, которые были незаконно захвачены Российской Федерации 25 ноября прошлого года в Черном море", - сказала Зеленко.

Читайте также Суд над пленными моряками: в МИД Украины жестко отреагировали

По ее словам, во время слушаний делегация Украины представит свою позицию по запросу о применении временных мер, которые были направлены в международный трибунал по морскому праву 15 апреля этого года. От имени Украины в качестве агента будет выступать заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, также профессор по международному праву и представители юридической компании. В состав делегации входят также представители МИД, Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адвокаты.

Читайте также Суд в России продлил арест всем украинским морякам

"Делегация обратится к международному трибуналу с требованием обязать РФ немедленно освободить наши военно-морские суда и их экипажи, поскольку суда и военнослужащие обладают иммунитетом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, не могут быть законно задержаны, удержанны и подвергнуты суду со стороны РФ", - отметила пресс-секретарь МИД.

Читайте также Пленным морякам в России провели экспертизу

"Хочу подчеркнуть - тот факт, что РФ отказалась участвовать в устных слушаниях, совершенно не влияет на легитимность процесса. Согласно Конвенции по морскому праву, неучастие ответчика по делу ни означает остановки судебных процессов, ни освобождения ответчика от обязанности выполнять решения международного трибунала по морскому праву", - добавила Зеленко.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась от слушаний по делу пленных украинских моряков.