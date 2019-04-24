Визволення моряків: трибунал ООН визначив дату слухань [ Редактировать ]
Морський трибунал ООН визначив дату слухань у справі про захоплення українських моряків.
Йдеться про застосування тимчасових заходів до Росії через захоплення трьох кораблів та 24 членів екіпажів - пояснила на своїй сторінці у Фейсбуці заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За її даними, публічні слухання відбудуться уже 10-11 травня.
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