Морський трибунал ООН визначив дату слухань у справі про захоплення українських моряків.

Йдеться про застосування тимчасових заходів до Росії через захоплення трьох кораблів та 24 членів екіпажів - пояснила на своїй сторінці у Фейсбуці заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За її даними, публічні слухання відбудуться уже 10-11 травня.