Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу ООН щодо українських моряків, - про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції України Лана Зеркаль.

Утім, додала - відмова РФ жодним чином не вплине на легітимність справи. В якості прикладу, пані Зеркаль нагадала про справу, порушену Слідчим комітетом РФ проти активістів Greenpeace, яких затримали після спроби проникнення на російську нафтовидобувну платформу з судна Arctic Sunrise під прапором Нідерландів. Тоді Нідерланди також звернулася до міжнародного трибуналу із запитом про звільнення екіпажу та повернення судна. Росія на слуханнях не з'явилася. Утім, рішення про звільнення активістів, ухвалене трибуналом, усе ж таки виконала.