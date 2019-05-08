Женщина выиграла в лотерею благодаря плохой погоде [ Редактировать ]
Жительница американского штата Мэриленд выиграла 20 тысяч долларов в скретч-лотерею. Американка считает, что выиграла в лотерею благодаря плохой погоде.
"В тот день шел дождь, а я как раз возвращалась домой на машине. Погода ухудшалась, и я решила переждать дождь в одном из магазинов. Там я приобрела лотерейный билет, который оказался проигрышным. Но внутреннее чутье подсказало мне купить еще один - он оказался выигрышным", - рассказала она.
Победительница решила потратить выигрыш на празднование Дня матери (12 мая).
Ранее мужчина выиграл в лотерею по ошибке продавца, а также мать-одиночка сорвала в лотерею джекпот.
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