Жительница американского штата Мэриленд выиграла 20 тысяч долларов в скретч-лотерею. Американка считает, что выиграла в лотерею благодаря плохой погоде.

"В тот день шел дождь, а я как раз возвращалась домой на машине. Погода ухудшалась, и я решила переждать дождь в одном из магазинов. Там я приобрела лотерейный билет, который оказался проигрышным. Но внутреннее чутье подсказало мне купить еще один - он оказался выигрышным", - рассказала она.

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Победительница решила потратить выигрыш на празднование Дня матери (12 мая).

Ранее мужчина выиграл в лотерею по ошибке продавца, а также мать-одиночка сорвала в лотерею джекпот.