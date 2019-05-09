Известный российский журналист погиб в ДТП [ Редактировать ]
9 мая российский журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко попал в смертельное ДТП. 59-летний радиоведущий скончался после того, как упал с мотоцикла и впал в кому. Об этом сообщают российские СМИ.
Авария произошла на улице Николоямской в Москве журналист внезапно упал со своего и мотоцикла марки "Триумф".
Как сообщил телеграм-канал Mash, Доренко почувствовал себя плохо, не смог справиться с транспортным средством. После этого за его жизнь боролись медики, но безуспешно.
На днях в России насмерть сбили известную телеведущую.
по теме
Под Винницей произошло страшное ДТП, есть погибшие
Водитель Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем
Авіакатастрофа в "Шереметьєво": фахівці зробили невтішні висновки
Деталі літака "Sukhoi Superjet 100", який зазнав аварії в російському "Шереметьєво", виготовлені за легкозаймистих матеріалів
ДТП на Прикарпатті: автівка з туристами зірвалася у прірву
Медична експертиза вже підтвердила - водій був напідпитку
Трагедия в "Шереметьево": в СК РФ назвали версии крушения лайнера
В России назвали версии крушения пассажирского самолета в "Шереметьево"
"Звонили родным и кричали": стюардесса рассказала жуткие подробности
Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, который совершил аварийную посадку в "Шереметьево", погиб 41 человек