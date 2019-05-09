9 мая российский журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко попал в смертельное ДТП. 59-летний радиоведущий скончался после того, как упал с мотоцикла и впал в кому. Об этом сообщают российские СМИ.

Авария произошла на улице Николоямской в Москве журналист внезапно упал со своего и мотоцикла марки "Триумф".

Как сообщил телеграм-канал Mash, Доренко почувствовал себя плохо, не смог справиться с транспортным средством. После этого за его жизнь боролись медики, но безуспешно.

На днях в России насмерть сбили известную телеведущую.