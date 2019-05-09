Привітав українців з Днем перемоги над нацизмом і новообраний президент Володимир Зеленський, - відповідне повідомлення з'явилось на його сторінці у Facebook.

Зеленський розповів, що сьогодні відвідав могилу свого дідуся, ветерана війни Семена Івановича Зеленського. А також наголосив, що українці зробили величезний внесок у перемогу і ніхто не має права її приватизувати.