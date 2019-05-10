61-летняя Шэрон Стоун снялась топлес [ Редактировать ]
Автором новой черно-белой фотосессии с актрисой выступил словацкий фэшн-фотограф Бранислав Симончик.
"Когда я только начинала работать в этой индустрии, руководители студий использовали слово fuckable, чтобы оценить, достаточно ли ты хорош, чтобы получить роль. Они сидели за столом и обсуждали, кто из нас по-настоящему fuckable. Они считали, что я недостаточно" , - рассказала актриса.
Фото: Vogue
Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье ошарашила поклонников, а также что внучка Ротару поразила фигурой в спортзале.
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