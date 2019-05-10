Автором новой черно-белой фотосессии с актрисой выступил словацкий фэшн-фотограф Бранислав Симончик.

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"Когда я только начинала работать в этой индустрии, руководители студий использовали слово fuckable, чтобы оценить, достаточно ли ты хорош, чтобы получить роль. Они сидели за столом и обсуждали, кто из нас по-настоящему fuckable. Они считали, что я недостаточно" , - рассказала актриса.

Фото: Vogue

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье ошарашила поклонников, а также что внучка Ротару поразила фигурой в спортзале.