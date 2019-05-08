Розовую дорожку Met Gala возглавила супермодель Наоми Кэмпбелл. Она появилась на балу Института костюма в кутюрном платье Valentino.

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Дополняет картину накидка в пол из перьев, утонченные босоножки, браслеты с камнями на запястьях и макияж с коричневыми smoky и розовыми губами. Невероятно эффектная и женственная, Наоми выгодно выделялась на фоне самых невообразимых нарядов.

Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что звезда "Друзей" снялась в откровенной фотосессии, а также что Оля Полякова обвинила в плагиате американскую звезду.